На Миколаївщині під час отримання хабара затримали податківця

Київ. 2 липня. УНІАН. Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України у Миколаївській області під час отримання 10 тис. грн. хабара затримали одного з керівників Южноукраїнської об’єднаної державної податкової інспекції регіону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, гроші посадовець вимагав від підприємця за не включення його фірми до плану перевірок податковою інспекцією.

Прокуратурою області проти фігуранта порушено кримінальну справу за ч.2 ст.368 (отримання хабара) Кримінального кодексу України.

Наразі проводяться заходи, спрямовані на встановлення інших епізодів злочинної діяльності затриманого.