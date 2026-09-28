Ціни на мідь падають: скільки зараз коштує метал

Ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів подешевшали на 1,3%.

Ціни на мідь у понеділок, 28 вересня, знизилися напередодні Національного дня Китаю, який цього року відзначають з 1 по 7 жовтня. При цьому трейдери оцінюють перспективи попиту в країні на тлі уповільнення зростання прибутку промислових підприємств.

Видання Bloomberg пише, що, за даними статистичного бюро, прибуток промислових підприємств у серпні зріс лише на 4,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року після зростання на 11% у липні, що стало найслабшим показником зростання з листопада 2025 року, коли дані показали зниження.

Ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів (LME) подешевшали на 1,3%. Цього року ціни на мідь зросли після того, як очікування введення адміністрацією президента Дональда Трампа мит на рафінований метал призвели до збільшення імпорту в США, що чинило тиск на ринки в інших країнах.

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Хоча ознаки дефіциту пропозиції на китайському ринку утримують ціни на мідь на рівні, близькому до рекордних, трейдери уважно стежать за макроекономічними факторами. Споживання та інвестиції знизилися, а уряд продовжує стримувати бюджетні видатки.

У США інвестори в основному очікують підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою в жовтні, що, як правило, послаблює попит на промислові сировинні товари.

Станом на 06:01 ранку за київським часом ціна на мідь на LME знизилася на 1% – до 14 478 доларів за тонну. Таким чином, 1 кілограм металу коштує 14,48 долара.

Що стосується цін на мідь в Україні, то, за даними Metal monitor, 28 вересня метал приймають у середньому по 493,43 гривні за кілограм. При цьому на біржі ціна встановлена на рівні 663,38 грн.

Ціни на метали – останні новини

8 вересня ціни на мідь піднялися до рекордного рівня на тлі очікувань введення США мит на рафінований метал, що спонукало трейдерів превентивно відвантажувати його до Америки, намагаючись отримати прибуток від стрибка внутрішніх цін.

14 вересня метал почав дешевшати на тлі вищих, ніж очікувалося, даних щодо інфляції в США. Щоправда, вже 22 вересня мідь дорожчала майже тиждень.

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