Київ. 4 липня. УНІАН. В Україні проводитимуться нові види судових експертиз.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, про це повідомила начальник управління експертного забезпечення правосуддя Мін’юсту Людмила ГОЛОВЧЕНКО в інтерв‘ю газеті «Правовий тиждень», яке вийде друком 5 липня.

За словами Л.ГОЛОВЧЕНКО, на сьогодні лише установами судових експертиз Міністерства юстиції в Україні проводиться 76 видів експертиз. Це найбільша кількість на теренах колишнього СРСР. Разом з тим, триває робота над запровадженням нових видів експертиз.

Так, у науково-дослідних установах Міністерства юстиції поновлено експертизу встановлення віку абсолютної давності, віку написання документів. У рамках цієї експертизи проводитимуться, наприклад, дослідження підписів, проставлених у додаткових умовах до угод, зокрема вирішуватимуться питання, чи підписані ці додаткові угоди на дату їх підписання. За словами Л.ГОЛОВЧЕНКО, даний вид експертизи, який був розроблений ще за радянських часів, є дуже затребуваним в судах, проте досі у вітчизняних наукових установах не було відповідного обладнання через його велику вартість.

На сьогодні, повідомила Л.ГОЛОВЧЕНКО, таке обладнання закуплене для Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Крім того, в Україні запроваджується такий вид експертизи як дослідження телекомунікаційних систем, розвивається направлення з дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів, триває робота над методиками даних видів експертиз. Розглядаються пропозиції від експертів щодо запровадження екологічної експертизи, експертизи водного транспорту тощо.

Л.ГОЛОВЧЕНКО повідомила, що лише у 2010 році експертними установами було проведено 94 тис. 500 експертизи.

Найбільшу кількість експертиз замовляють правоохоронні органи з кримінальних справ, яких в минулому році було проведено понад 32 тисячі. Частіше призначаються експертизи з таких криміналістичних видів як почеркознавчі, трасологічні, балістичні, технічного дослідження документів. У кримінальних справах проводиться велика кількість економічних експертиз. Зокрема, що стосуються дослідження нецільового використання бюджетних коштів, фінансового стану підприємства, несплати податків тощо.

Значна кількість експертиз призначається з цивільних справ, у порівнянні з господарськими та адміністративними справами. Наприклад, проводиться багато будівельно-технічних експертиз (купівля-продаж, залиття квартир, розподіл майна між подружжям). Також, замовляється багато автотоварознавчих експертиз та з оцінки транспортних засобів.

Простежується тенденції проведення певних видів експертиз й у залежності від регіонів. Так, у шахтарських регіонах багато замовляється експертиз щодо порушень правил техніки безпеки. У Києві популярні автотехнічні, будівельно-технічні, економічні експертизи. У Автономній Республіці Крим актуальні земельні питання, зокрема, з оцінки землі, щодо вилучення земельних ділянок, які були передані у власність з порушенням чинного законодавства та інші.