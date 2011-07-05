Більше тисячі міліціонерів охоронятимуть порядок під час матчу ”Динамо” - ”Шахтар”

Полтава. 5 липня. УНІАН. У Полтаві більше тисячі міліціонерів сьогодні охоронятимуть порядок під час проведення футбольного матчу за Суперкубок України між ”Динамо” (Київ) і ”Шахтарем” (Донецьк).

Про це УНІАН повідомили у Відділі по зв`язках з громадськістю УМВС України в Полтавській області.

З 4 липня увесь склад міліції переведений на посилений режим служби. Правопорядок у Полтаві сьогодні охороняють працівники територіальних органів внутрішніх справ, апарату обласної міліції, кінологи з собаками та бійці спецпідрозділів «Беркут» Полтави, Харкова, Кіровограда, Сум, Черкас, Дніпропетровська. Також створений потужний резерв міліціонерів на випадок ускладнення ситуації в місті і на шляхах проходження уболівальників обох команд. Міліційні наряди чергуватимуть на залізничних станціях і автовокзалах міста.

За попередніми даними, міліція очікує на 24 тисячі глядачів.