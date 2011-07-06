Порушено справу проти колишнього ректора Академії суддів

Київ. 6 липня. УНІАН. Головне слідче управління СБ України передало до Генеральної прокуратури України для направлення до суду кримінальну справу за обвинуваченням колишнього технічного директора одного із комерційних підприємств, який, зловживаючи службовим становищем, скоїв службове підроблення та завдав значних матеріальних збитків державі.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, упродовж 2006-2007 років зазначена службова особа під час проведення капітального ремонту приміщення Академії суддів України, використовуючи своє службове становище, підробила фінансові документи шляхом завищення обсягів та вартості робіт за договором підряду на суму понад 2 млн. гривень.

Крім цього, у результаті перевірки співробітники СБУ з’ясували, що колишній ректор Академії суддів України не забезпечив належного контролю за виконанням ремонтних робіт, що завдало значних матеріальних збитків державі.

Слідчими СБ України порушено кримінальну справу стосовно колишнього ректора Академії суддів України у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Досудове слідство у справі триває.