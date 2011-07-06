У Києві до суду направлено 64 справи проти корупціонерів

Київ. 6 липня. УНІАН. Слідчими органів прокуратури міста Києва впродовж 6 місяців 2011 року закінчено розслідуванням та скеровано до суду 64 кримінальні справи щодо 82 осіб про корупційні злочини (за аналогічний період минулого року було направлено 59 справ щодо 68 осіб). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Прокуратури міста Києва.

Серед притягнутих до кримінальної відповідальності: 26 працівників органів внутрішніх справ, один – СБУ, 17 – податкових органів, 3 – МНС, 2 працівники центральних органів виконавчої влади, 6 – облдержадміністрації, 4 – райдержадміністрацій, 4 працівники державної виконавчої служби, 3 працівники Державного департаменту України з питань виконання покарань, 2 митника, один адвокат та інші особи.

У справах вказаної категорії встановлено збитків на загальну суму 7,1 млн. грн. та накладено арешт на майно на суму понад 6 млн. грн.

Як приклад, скеровано до суду кримінальну справу за обвинуваченням головного інспектора відділу обліку банківських і касових операцій, ведення розрахунків з Державним бюджетом з податків і зборів служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Київської регіональної митниці, яка вчинила підроблення документів направлених для виготовлення зарплатної картки Visa Electron на ім’я померлого працівника митниці та у подальшому привласнила видану кредитну картку, за допомогою якої незаконно отримала 73 тис. грн. нараховані померлому у якості заробітної плати.