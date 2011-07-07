На Львівщині шахрай за 500 $ влаштовував на митницю
17:48, 07 липня 2011Кримінал
0 0
Затримано раніше судимого львів’янина
Львів. 7 липня. УНІАН. У Львові раніше судимий чоловік пропонував працевлаштування на митницю за винагороду в розмірі 500 доларів США.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, до працівників міліції із заявою про шахрайство звернувся 30-річний львів’янин, який повідомив, що «у червні 2009 року візуально знайома особа на ім’я Сергій під приводом сприяння у працевлаштуванні його дружини на роботу в митну службу шахрайським способом заволоділа його грошима в сумі 500 доларів США».
Вжитими заходами особу шахрая, яким виявився раніше судимий 48-річний мешканець Львова, було встановлено і затримано.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter