Закон про скасування техогляду підписано: основні зміни для водіїв

Київ. 8 липня. УНІАН. Президент Віктор Янукович підписав закон, яким відміняється обов'язковий техогляд для приватних легкових автомобілів.

Закон передбачає відміну обов'язкового техогляду для приватних легкових автомобілів, окрім автомобілів-таксі і автомобілів, які використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку. Але і для них зробили поблажку: автомобілям віком до 2-х років проходити ТО не треба, пише ЛІГАБізнесІнформ.

Державтоінспекція при цьому відстороняється від контролю технічного стану транспортних засобів. Ці функції передаються суб'єктам господарювання.

У змінах в законодавстві з'явився також вичерпний перелік причин, по яких співробітник ДАІ має право зупиняти автомобіль. Попри те, що він досить довгий, повноваження даішників не збільшилися - перелік скопійований з нині чинних інструкцій, пише Сегодня.

Окрім цього, відміняються вимоги відносно обов'язкової наявності у водія дорожнього маршрутного листа і доручення на керування транспортним засобом.

Важливим нововведенням закону є також повна відміна пластикових техталонів. Замість нього вводиться поняття протокол перевірки транспортного засобу, який водіям комерційних автомобілів слід возити з собою замість талона.

Змінами до закону про техогляд також скасовуються обов'язкові нотаріальні довіреності на передачу автомобіля в тимчасове користування. Більше того, позичити автомобіль тепер можна і зовсім без письмового договору.

Але у тому випадку, якщо ви позичаєте автомобіль, краще все-таки оформити такий договір письмово. У разі виникнення конфлікту, власник може подати заяву в міліцію про те, що автомобіль у нього узяли незаконно.

А за це можуть завести кримінальну справу по ст. 289. А навіть неоформленный у нотаріуса письмовий договір є захистом від неправдивих звинувачень, наприклад, у викраденні.

Одна із найбільш революційних і позитивних змін в законодавстві полягає в тому, що водіям відтепер не треба буде передавати в руки даїшникам права, документи на автомобіль і страховий поліс.

В Законі України "Про міліцію" обов'язок водія "передавати документи" замінили на слово "пред'явити". Крім того, у міліції тепер немає права вимагати пред'явлення полісу "автоцивілки" "просто так" - тільки при оформленні протоколу про порушення ПДР.

Закон набуває чинності через 30 днів з дня його публікації в офіційній пресі.

Нагадаємо, 5 липня, Верховна Рада прийняла рішення про відміну техогляду. За зміни в ряд законодавчих актів України відносно усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень N8397 проголосували 262 картки народних депутатів.

ТСН

