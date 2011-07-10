У Чернігові начальник ЖРЕДу привласнював квартири

Чернігів. 10 липня. УНІАН. У Чернігові викрито начальника ЖРЕДу, який організував злочинну групу, що займалася привласненням квартир.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області.

Апеляційний суд Чернігівської області залишив у силі вирок Деснянського районного суду м. Чернігова у кримінальній справі за обвинуваченням групи осіб за ч.2-3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 2-5 ст. 185, ч. 3 ст. 357, ч. 2-3 ст. 358 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах в складі організованої злочинної групи; незаконне заволодіння та використання важливих особистих документів громадян).

Як встановило слідство, начальник одного з ЖРЕДів м. Чернігова організував злочинну групу, яка протягом 2004-2007 років привласнила квартири і пенсії осіб похилого віку та непрацездатних громадян на суму понад півмільйона гривень.

Суд підтримав позицію державного обвинувача і залишив без змін вирок суду першої інстанції, за яким усіх членів злочинного угруповання засуджено на строк від 3,5 до 8 років позбавлення волі.