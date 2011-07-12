На Львівщині за минулу добу спалахнуло 7 пожеж

Львів. 12 липня. УНІАН. Протягом минулої доби на Львівщині спалахнуло 7 пожеж, спричинених розрядами блискавки. Також, зафіксовано випадок влучання розряду у людину.

Про це повідомив УНІАН начальник прес-служби ГУ МНС України у Львівській області Павло Василенко.

Як розповів Павло Василенко, від спричинених блискавицею пожеж, зазнали суттєвих пошкоджень господарські будівлі у селах Надиби Старосамбірського району, Мильчиці Городоцького району, Убині та Полоничі Кам’янка-Бузького району, Дем’янка Наддністрянська Жидачівського району.

«Найбільшої шкоди блискавки завдали мешканцям двохповерхового чотирьохквартирного житлового будинку по вулиці Міцкевича у місті Бориславі. Там вогонь знищив перекриття на площі 100 м та суттєво пошкодив дах на площі 40 метрів квадратних, завдавши власникам лише прямих збитків на суму близько 80 тисяч гривень. Під час гасіння пожежі з будівлі врятовано 6 осіб, серед яких - 2 дитини. До гасіння пожежі залучалось 8 пожежно-рятувальних відділень міст Борислава, Дрогобича, Трускавця», - розповів речник обласного МНС.

Не вдалося оминути зустрічі із блискавкою і 74-річному мешканцю села Завадка Сколівського району. У результаті влучання блискавки чоловік зазнав опіків правої сторони тіла та був госпіталізований до Сколівської центральної районної лікарні.

Як повідомили УНІАН в ГУ МНС України у Львівській області, найближчими днями на території Львівщини знову очікуються зливові дощі та грози.