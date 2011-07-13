Показові виступи охорони Президента

13 липня 2011 року, о 09.30 - відкриття Міжнародного Турніру професійних тілоохоронців, в рамках якого - показові демонстрації вишколу елітних спец-підрозділів, зокрема, співробітників УДО України, які забезпечують безпеку Президента України.

У програмі: відбиття нападу на кортеж, захист охороняємої особи під час відвідання спортивних змагань.

Основна мета турніру - здійснення аудиту тілоохоронців державних і недержавних структур, в т.ч. напередодні Євро-2012; підвищення професійного рівня підготовки бодігардів; створення Міжнародної професійної мережі тілоохоронців.

За підтримки Управління державної охорони України ініціаторами змагань виступили: Міжнародна Ліга професійних тілоохоронців (IPBL), Українське відділення Міжнародної конфедерації практичної стрільби (IPSC), Федерація рукопашного бою України.

Збір представників ЗМІ о 09.30 на площі Конституції (перед Верховною Радою України).

Додаткова інформація за тел.: 281-25-18; (067) 507-77-64