Мотоцикліст на смерть збив міліціонера

15:39, 13 липня 2011
Кримінал
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Трагедія на Тернопільщині

 Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, ДТП сталася сьогодні на автошляху поблизу села Посухів Бережанського району.

Водій мотоцикла «Ява-350» на узбіччі дороги наїхав на пішохода. Загиблим виявився 26-річний помічник оперативного чергового Бережанського райвідділу міліції, який перебував поза службою.

Травмованого водія доставили у реанімацію.

Триває розслідування.

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