Мотоцикліст на смерть збив міліціонера
15:39, 13 липня 2011Кримінал
0 0
Трагедія на Тернопільщині
Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, ДТП сталася сьогодні на автошляху поблизу села Посухів Бережанського району.
Водій мотоцикла «Ява-350» на узбіччі дороги наїхав на пішохода. Загиблим виявився 26-річний помічник оперативного чергового Бережанського райвідділу міліції, який перебував поза службою.
Травмованого водія доставили у реанімацію.
Триває розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter