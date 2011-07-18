У Дніпропетровську заступник декана вишу попався на хабарі

Дніпропетровськ. 18 липня. УНІАН. Працівники відділу Державної служби з економічною злочинністю Дніпропетровського міського управління ГУМВС України задокументували факт отримання хабара заступником декана одного з вишів м. Дніпропетровська.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Дніпропетровській області.

Зловмисник у своєму службовому кабінеті отримав від двох абітурієнтів 8 тисяч гривень від кожного за вступ на навчання до очолюваного ним навчального закладу.

За цим фактом прокуратурою м. Дніпропетровська стосовно посадовця було порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених частинами 2 та 3 ст. 368 (Одержання хабара) Кримінального кодексу України, його заарештовано.