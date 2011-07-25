Співробітниця банку привласнила 6,5 млн. грн.

Підробляла платіжні доручення

Одеса. 25 липня. УНІАН. На Одещині працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили співробітницю банку, яка шляхом підробки платіжних доручень, привласнила 6,5 млн. грн. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю МВС України. Органами слідства МВС України порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

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