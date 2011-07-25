Комунальники не сплатили до Пенсійного фонду 700 тис. грн.

Донецьк. 25 липня. УНІАН. На Донеччині працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили службових осіб комунального підприємства, які шляхом підробки документів, використовували на господарські потреби підприємства кошти, отримані за комунальні послуги.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю МВС України, в результаті протиправних дій до Пенсійного фонду України не було сплачено 700 тис. грн. обов’язкових платежів.

Прокуратура району порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення).