Комунальники не сплатили до Пенсійного фонду 700 тис. грн.
11:57, 25 липня 2011Кримінал
0 0
Підробляли документи
Донецьк. 25 липня. УНІАН. На Донеччині працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили службових осіб комунального підприємства, які шляхом підробки документів, використовували на господарські потреби підприємства кошти, отримані за комунальні послуги.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю МВС України, в результаті протиправних дій до Пенсійного фонду України не було сплачено 700 тис. грн. обов’язкових платежів.
Прокуратура району порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter