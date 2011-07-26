Севастопольські міліціонери викрили торговців «живим товаром»

Київ. 26 липня. УНІАН. В аеропорту «Бориспіль» правоохоронці затримали 29-річну українку, яка організувала для перевезення за кордон групу дівчат, які в подальшому, за задумом зловмисниці, мали надавати сексуальні послуги забезпеченим іноземцям.

Як розповів УНІАН начальник відділу боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми УМВС України в м. Севастополі Олександр Потапов, правоохоронці затримали зловмисницю в аеропорту «Бориспіль», як тільки вона з дівчатами пройшли прикордонний та митний контроль. Для більшості з них, було великою несподіванкою, що їх, як живий товар, перевозили за кордон, а ті умови роботи і проживання, про які їм розповідали, насправді не відповідають дійсності.

Як зазначається у повідомленні Управління зв’язків з громадськістю МВС України, торгівля людьми останнім часом стає достатньо прибутковим бізнесом у кримінальному середовищі. Під виглядом танцівниць, офіціанток і обслуговуючого персоналу українські дівчата потрапляють за кордон.

«На цьому вирішила заробити і 29-річна Лариса. Вона добре знала, що бажаючих попрацювати за кордоном буде немало, тим більше роботу пропонувала неважку: танцівницею в барі. Кілька років тому Лариса сама танцювала в одному з барів за кордоном. Там познайомилася з чоловіком, вийшла за нього заміж, а потім вирішила організувати бізнес. Вона знала, що знайти добре оплачувану роботу для дівчини в Україні важко. У мережі Інтернет Лариса розмістила оголошення про набір на роботу за кордоном танцівниць», - інформує УЗГ.

Як повідомляє Управління зв’язків з громадськістю, з кожною дівчиною Лариса особисто проводила співбесіду, розповідала про переваги закордонного життя, умови роботи. При цьому спостерігала за поведінкою дівчини, а тільки потім вирішувала, чи говорити, що окрім танців можна буде заробити, надаючи сексуальні послуги забезпеченим іноземцям. Витрати щодо оформлення віз і закордонних паспортів Лариса брала на себе, «приїдете, відпрацюєте і повернете». Щоб не привертати увагу до свого бізнесу, в групу, котру готувала для відправки, зловмисниця набирала і кілька професійних танцівниць. Ці дівчата були впевнені, що за кордон вони їдуть виключно танцювати. Так, погодилися на цю роботу п'ятеро дівчат із різних міст України.

Наразі стосовно зловмисниці порушено кримінальну справу за ч.2. ст.149 «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини» КК України. Санкція статті передбачає достатньо суворе покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

