На Тернопільщині від вибуху паяльної лампи постраждав 37-річний чоловік
11:36, 27 липня 2011Кримінал
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Отримав 49% опіків тіла
Тернопіль. 27 липня. УНІАН. На Тернопільщині внаслідок вибуху паяльної лампи 49% опіків тіла отримав 37-річний чоловік.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України, інцидент стався учора ввечері в селі Залізці Зборівського району.
Потерпілого доставили в опікове відділення 1-ї лікарні Тернополя.
Медики встановили у нього термічні опіки живота, обличчя, кінцівок.
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