МВС направило до суду справу „Кінгз Кепітал”

Київ. 28 липня. УНІАН. Головним слідчим управлінням МВС направлено до Дніпровського районного суду міста Києва для розгляду по суті кримінальну справу щодо шести членів злочинної організації з числа працівників групи компаній „Кінгз Кепітал”, керованої Сункамі Сандеєм АДЕЛАДЖІ.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Ці особи упродовж 2006-2008 років шляхом шахрайства, під виглядом високоприбуткової діяльності зазначеної групи компаній, заволоділи коштами громадян в особливо великих розмірах.

Обвинуваченим інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення, керівництво та участь у злочинній організації), ч.4 ст.190 (шахрайство), ч.3 ст.209 (легалізація грошових коштів, отриманих злочинним шляхом), ч.2 та ч.3 ст. 358 (підроблення та використання завідомо підробленого документу) Кримінального кодексу України.

Стосовно двох обвинувачених застосовано запобіжний захід - взяття під варту.

У цій справі визнано потерпілими 618 осіб, яким спричинено матеріальних збитків на суму понад 52 млн. грн.

З метою забезпечення відшкодування заподіяних збитків на майно обвинувачених накладено арешт на загальну суму близько 108 млн. грн.

ГСУ МВС продовжує розслідування у кримінальній справі за іншими епізодами злочинної діяльності обвинувачених, де потерпілими визнано майже три тисячі осіб.