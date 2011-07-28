На Житомирщині блискавка вбила пенсіонерку та її корову

Житомир. 28 липня. УНІАН. У селі Красносілка Чуднівського району Житомирської області блискавка вбила 56-річну пенсіонерку та її корову.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник прес-служби Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, «жінка, зважаючи на важкі хмари, що швидко насувалися, вийшла на пасовище, яке було за її присадибною ділянкою, забрати корову”.

Гроза розразилася у той момент, коли пенсіонерка вела корову додому. Телиця була прив’язана металевим ланцюгом, який тримала її господиня. Блискавки спалахнули ще до того, як розпочався дощ. Одна з них потрапила у ланцюг. Розряд миттєво вбив і людину і тварину. Все це відбувалося на очах односельців. Вони, як і загибла, забирали худобу перед початком негоди.

За останній тиждень на Житомирщині це вже третій випадок ураження блискавкою людей.

За даними ГУ МНС, 19 липня у Житомирському районі від ураження блискавкою загинула жінка і був травмований її чоловік, а 21 липня поблизу села Городок Ружинського району блискавка вбила 21-річного хлопця. 25 липня до кардіологічного відділення однієї з житомирських лікарень був доставлений 9-річний хлопчик. Розряд блискавки вдарив дитину у праве плече, що спричинило збій роботи серця. До потерпілого терміново викликали «швидку допомогу» і дитина була доставлена до лікарні, де зараз і перебуває.