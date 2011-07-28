У Чернівцях міліція звільнила заручника-пакистанця

Київ. 28 липня. УНІАН. 22 липня близько 23:30 на спецлінію «102» УМВС України в Чернівецькій області звернувся 31-річний чернівчанин із заявою про те, що його знайомий з братом викрали його товариша та за його повернення вимагають 40 тисяч гривень.



В результаті проведених слідчо-оперативних заходів співробітники Новоселицького та Першотравневого РВ УМВС, а також працівники управління карного розшуку та управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Чернівецькій області, за скоєне затримали 47-річного приватного підприємця (уродженця Азербайджану, нині громадянин України), та його 46-річного рідного брата, який мав тимчасову посвідку на проживання на території України.



Співробітники міліції встановили, що 22 липня близько 12 години, 47-річний чоловік за виниклі боргові відносини, маючи на меті незаконно позбавити волі, в місті Чернівці на вулиці Гагаріна біля однієї з заправок, застосовуючи фізичне насилля, помістив 37-річного уродженця республіки Пакистан, який тимчасово проживав і працював у Чернівцях, в автомобіль «Мерседес Віто» та перевіз до свого недобудованого готельного комплексу, що неподалік села Зелений Гай, Новоселицького району.



Потерпілий який займався виготовленням меблів, разом із 31-річним заявником мали по договору виготовити барну стойку в готельному комплексі, за що отримали 24 тисячі гривень. Та з лютого місяця вони замовлення не виконали і гроші не повернули. Між ними виникли неприязні відносини. 47-річний приватний підприємець чомусь знехтував законним шляхом повернення коштів, натомість викрав людину, після чого спільно з братом побили потерпілого, забрали особисті речі (документи, гроші, мобільний телефон) та силоміць кинули до вигрібної ями, яка знаходилась на задньому подвір’ї комплексу.



Через 40 хвилин вони витягнули потерпілого, повернули мобільний телефон для того щоб той домовився з друзями про збір вже 40 тисяч гривень. Після чого потерпілого закрили в підвальному приміщені. Та замість друга з грошима приїхали співробітники міліції і звільнили бранця якого утримували більше 12 годин, а братів запроторили до камер ізолятору тимчасового тримання.



За даним фактом порушена кримінальної справи за ознаками злочину передбаченого частиною 2 статті 355 Кримінального кодексу України (Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

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