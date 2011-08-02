На Львівщині чоловік після сварки з дружиною підірвав будинок

Львівська область. 2 серпня. УНІАН. На Львівщині 55-річний чоловік, після сварки з дружиною, підірвав спільний будинок.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 30 липня до працівників міліції звернулася 55-річна жителька одного із сіл Мостиського району Львівщини, яка повідомила, що цього дня, близько 18.00, її чоловік вчинив дома сімейний конфлікт і побив її.

Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що між чоловіком та дружиною виникла суперечка щодо права користування житловим будинком під час якої «чоловік від‘єднавши газовий шланг конвектора допустив витік газу в одній з кімнат цегляного житлового будинку та запалив запальничку».

За інформацією правоохоронців, стався вибух газу, внаслідок якого були пошкоджені вхідні двері і вікна будинку.

Від вибуху постраждав господар помешкання та його 32-річний односелець, який на цей час знаходився в будинку.

Потерпілих з опіками обличчя та рук госпіталізовано в лікарню.

Як поінформувало джерело у правоохоронних органах, 55-річний чоловік перебував на лікуванні у Львівській психіатричній лікарні.



