Прес-конференція представників Харківської правозахисної групи та УГСПЛ щодо створення Громадського комітету захисту від політичних переслідувань в Україні



4 серпня 2011 року з 11.30 до 12.30 в агентстві «УНІАН» (Київ, вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція, на якій представники Харківської правозахисної групи та Української Гельсінкської спілки з прав людини Євген Захаров, Василь Овсієнко та Володимир Яворський висвітлять ряд питань, присвячених політичним переслідуванням в Україні та протидії ним.

У контексті створення Громадського комітету захисту від політичних переслідувань в Україні, будуть даватися відповіді на наступні питання:

Які дії агентів держави кваліфікуються, як політичні переслідування?

Хто є жертвами політичних переслідувань в Україні?

Кого в сьогоднішній Україні можна вважати політичними в'язнями?

Який склад Громадського комітету, що створюється?

Що і як буде робити Громадський комітет?