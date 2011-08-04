За полтавською міліцією встановили відеоспостереження

Полтава. 4 серпня. УНІАН. У райвідділах міліції Полтави встановили камери відеоспостереження, щоб контролювати дотримання прав громадян

Новою системою обладнані на сьогодні Київський, Октябрський, Ленінський РВ та підрозділ Полтавського району, - повідомила старший інспектор відділу зв’язків із громадськістю УМВС України в Полтавській області Поліна Ларіна. Усього установлено понад 60 відеокамер. Спостереження ведеться цілодобово.

Як повідомив начальник штабу УМВС Руслан Рославлєв, камери встановлені так, що видно прилеглу до райвідділу територію, кімнати для доставлених, коридори. Уся інформація зберігається на сервері обласного управління міліції, доступу до неї з райвідділів немає. А «картинку» можуть бачити і фахівці УМВС, і черговий райвідділу.

- На даний час ця система дозволяє попередити випадки порушення прав людини, - сказав Руслак Рославлєв.

Ініціював новацію начальник УМВС Олександр Рудяк. Придбали техніку на кошти обласного бюджету, виділені в рамках регіональної програми профілактики правопорушень. У планах керівництва УМВС — забезпечити централізованою системою відеоспостереження всі підрозділи міліції в області.

«Полтавщина»