У Києві журналіст влаштував стрілянину із незареєстрованої зброї

Київ. 4 серпня. УНІАН. У Києві журналіст влаштував «розбірки» із застосуванням спецзасобу «Форт-12Р» в ході непорозуміння, яке виникло під час дорожнього руху.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, у столиці, 31 липня цього року, 38-річний журналіст однієї з телекомпаній України, рухався на автомобілі зі своєю дружиною по вулиці Васильківській та раптом їх «підрізав» водій автомобіля «Деу Ланос».

«У відповідь на непорозуміння, що виниклого під час дорожнього руху, журналіст зупинив водія зазначеного авто та зробив кілька пострілів у повітря із зареєстрованого спецзасобу «Форт-12Р». Після цього, зловмисник пошкодив лобове скло «Деу Ланос» та намагався завдати власниці цього транспортного засобу тілесні ушкодження, висловлюючись при цьому нецензурною лайкою», - йдеться у повідомленні УЗГ.

Наразі за цим фактом слідчим відділом ГУМВС України в м. Києві порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.





