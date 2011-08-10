В Івано-Франківську п’яний суддя збив працівника водоканалу?

Івано-Франківськ. 10 серпня. УНІАН. Внаслідок ДТП в Івано-Франківську одна людина загинула, ще одна отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Івано-Франківській області, пізно ввечері 9 серпня на ділянці дороги на вулиці Чорновола в Івано-Франківську автомобіль «ГАЗ-31105», який рухався у напрямку кільцевої розв’язки доріг вулиць Чорновола, Довженка, Петлюри, не врахувавши дорожню обстановку і вимоги тимчасових дорожніх знаків, скоїв наїзд на двох людей, які проводили роботи з ремонту трубопроводу водопостачання.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди від отриманих травм в лікарні помер 59-річний працівник підприємства «Водоекотехпром». Інший працівник цього підприємства, 41-річний житель Івано-Франківська, терміново доправлений в обласну клінічну лікарню.

Встановлено, що за кермом легковика перебував 47-річний мешканець Івано-Франківська. За фактом дорожньо-транспортної пригоди проводиться дослідча перевірка, з’ясовуються усі обставини та причини, що призвели до загибелі і травмування людей.

Як повідомило УНІАН компетентне джерело у правоохоронних органах, за кермом автомобіля «ГАЗ-31105» перебував суддя Господарського суду у нетверезому стані.

За даними джерела, розслідування будуть проводити органи прокуратури.

