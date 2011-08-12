У потязі «Київ-Варшава» вилучено три старовинні ікони

Київ. 12 серпня. УНІАН. Митна служба порушила кримінальну справу за фактом незаконного вивезення трьох старовинних ікон з України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, співробітники митного поста «Римачі» під час проведення контролю виявили в міжстелевому просторі над вікном купе приховані від митного контролю 3 ікони з явними ознаками старовини.

Виявлення знахідки стало можливим лише після відкриття люка стелі, демонтажу внутрішньої обшивки вагону, а для того, щоб дістати ікони зі схованки, довелось повністю демонтувати зовнішню обшивку купе.

Ікони було вилучено та одразу передано на експертизу, за результатами якої встановлено, що це предмети старовини, які становлять культурну та історичну цінність, зокрема: ікона – «Преображення Господа нашого Ісуса Христа» - це ікона XIX століття, ікона «Угамуй мій смуток Пресвята Богородиця» - ікона XIX століття, ікона «Образ святої великомучениці Варвари» є іконою XVIII століття.

Встановити особу, що приховала та намагалась незаконно вивезти ікони з України, не вдалось.

З даним фактом порушено кримінальну справу.