На Херсонщині застрелили двох іноземців

Херсон. 15 серпня. УНІАН. У Херсонській області міліція затримала підозрюваних у вбивстві двох іноземців.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв`язків УМВС у Херсонській області, співробітники кримінального розшуку затримали двох чоловіків, які, з корисливого мотиву, розстріляли двох громадян сусідньої держави і заволоділи їх автомобілями.

Згідно з повідомленням, 2 липня до Комсомольського райвідділу міліції Херсона звернулися дві жительки однієї з країн ближнього зарубіжжя, які повідомили про зникнення на території області їх чоловіків - 32-х і 36-ти років. Чоловіки приїхали до України, щоб придбати в Одесі автомобілі BMW і Audi. але на зв`язок перестали виходити ще 26 червня.

Міліція встановила, що останній раз зниклих бачили біля курортного селища Лазурне Скадовського району.

Оперативники висунули версію, що іноземці могли стати жертвами зловмисників, які зазіхнули на дорогі автомобілі. За цим фактом було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Незабаром оперативники одержали інформацію, що злочин могли скоїти двоє жителів Херсонської області. Після затримання 35-річного жителя Цюрупінська і 34-річного херсонця було встановлено, що автомобілі BMW і Audi затримані продали у Дніпропетровську і Одесі.

Один із затриманих розповів, що він з іншим зловмисником були знайомі із загиблими, оскільки займалися одним бізнесом. Коли вони дізналися, що конкуренти купили дорогі автомобілі, то вирішили обманним шляхом заманити їх в Херсонську область і відібрати транспортні засоби.

Зустрівшись із жертвами, зловмисники вивезли їх в лісопосадку, де застрелили, тіла поклали в автомобілі і вивезли до Білозірського району. Там з убитих зняли одяг, забрали документи, а тіла кинули в яр.

При проведенні обшуків у будинках зловмисників було вилучено 5 пістолетів і набої до них, два револьвери, обріз мисливської рушниці, гвинтівку з оптичним прицілом, а також підроблені держномери на автомобілі різних марок.

Затримані перевіряються на причетність до скоєння інших подібних злочинів.

За скоєння подвійного вбивства з корисливих мотивів зловмисникам загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.