Проти начальника УМНС Криму можуть порушити справу

Київ. 16 серпня. УНІАН. МНС направило Генпрокуратурі матеріали для вирішення питання щодо порушення кримінальної справи проти начальника ГУ МНС у АР Крим, повідомили у прес-службі МНС.

Міністерство надзвичайних ситуацій направило Генеральному прокурору України матеріали перевірки дотримання законодавства та службової дисципліни посадовими особами Головного управління МНС України в АР Крим. Відповідний лист підписав Віктор Балога на ім’я Віктора Пшонки.

Як йдеться в документі, підрозділи Міністерства провели службову перевірку з метою підтвердження оперативної інформації щодо фактів зловживань службовим становищем начальником ГУ МНС України в АР Крим генерал-майором служби цивільного захисту О.Недобітковим.

У ході організованих зустрічей зі співробітниками Головного управління та підприємцями встановлені факти періодичних грошових стягнень з начальницького складу районних підрозділів, певної кількості паливно-мастильних матеріалів, що мають надходити в ГУ без відповідного обліку, встановлені факти накопичення коштів на фондах та компаніях АРК.

Крім того, встановлено побічну причетність начальника ГУ МНС в Криму до системи "поборів" з фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб при проведенні перевірок об’єктів, надання дозволів на початок роботи.

Враховуючи наведені факти, Міністр МНС направив результати перевірки Генпрокуророві для вирішення питання щодо порушення кримінальної справи проти начальника ГУ МНС у АР Крим Олександра Недобіткова, - зазначається в листі.

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