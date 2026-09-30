Новаторський наступ України обнулив завоювання РФ за рік, - Atlantic Council

Український наступ серйозно підірвав плани Кремля захопити весь Донбас.

Надії російського диктатора Володимира Путіна на захоплення всього Донбасу серйозно похитнулися через новаторський український наступ, який знівелював територіальні здобутки росіян за понад рік бойових дій.

Як пише видання Atlantic Council, цей успіх продемонстрував тактичні інновації українських військових та їхню високу майстерність ведення боїв із застосуванням безпілотників. Зазначається, що наразі на Лиманському напрямку розгорнулися одні з найзапекліших боїв за весь час вторгнення, оскільки Путін прагне досягти своєї мінімальної військової мети – захопити весь Донбас. Однак успіх ЗСУ нейтралізував ці плани.

Зазначається, що ключовим фактором став ефект несподіванки. Українські військові створили "завісу" радіоелектронної боротьби (РЕБ), яка не дозволила російським розвідувальним дронам проникнути в ключові райони фронту й водночас приховала переміщення українських військ.

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"В умовах, коли можливості РФ щодо ведення розвідки на полі бою були суттєво обмежені, Україна змогла задіяти великі дрони-бомбардувальники для доставки безпілотних наземних апаратів (БНА) у тил противника. Ці роботи з дистанційним керуванням, оснащені важкими кулеметами або начинені вибухівкою, сіяли хаос у глибокому російському тилу й створювали умови для просування піхоти. Російські війська були захоплені зненацька: в одній із перехоплених розмов офіцер був вкрай здивований тим, що українським роботам вдалося проникнути так глибоко в тил", – написало видання.

До того ж ЗСУ активно використовували ударні безпілотники середньої дальності, щоб ізолювати конкретні російські підрозділи та перерізати шляхи постачання передових позицій.

Видання додало, що крім дій, які готують ґрунт для наступу в тилу російських військ, українські сили використовували наземні безпілотні апарати для розмінування, розчищаючи проходи та готуючи плацдарм для подальшого просування. "Це дозволило зберегти життя військових", – зазначило видання.

"Якщо досвід, отриманий на Лиманському напрямку, вдасться масштабувати та впровадити в усій українській армії, це може стати для України моделлю відновлення маневрених дій на полях боїв, де панують дрони", – вважають у виданні.

Війна в Україні: новини

Сьогодні розвідка Великої Британії повідомила, що 27 вересня РФ зазнала рекордних добових втрат з початку війни. Загалом це лише четвертий випадок, коли добові втрати російської армії перевищували 2000 осіб.

28 вересня стало відомо, що Сили оборони звільнили ще три населені пункти на Ліманському напрямку.

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