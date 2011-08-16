На Львівщині солдат-контрактник покінчив життя самогубством

Львівська область. 16 серпня. УНІАН. На Львівщині 24-річний солдат контрактної служби покінчив життя самогубством.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, солдата-контрактника знайшли повішеним в одному з житлових будинків на Пустомитівщині, де він винаймав кімнату.

Уродженець Сімферопольського району Криму проходив військову службу за контрактом з грудня минулого року. На його тілі не було виявлено слідів насильницької смерті.

Обставини трагедії з’ясовуються.



