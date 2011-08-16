На Львівщині солдат-контрактник покінчив життя самогубством
12:45, 16 серпня 2011Кримінал
0 0
Обставини трагедії з‘ясовуються
Львівська область. 16 серпня. УНІАН. На Львівщині 24-річний солдат контрактної служби покінчив життя самогубством.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, солдата-контрактника знайшли повішеним в одному з житлових будинків на Пустомитівщині, де він винаймав кімнату.
Уродженець Сімферопольського району Криму проходив військову службу за контрактом з грудня минулого року. На його тілі не було виявлено слідів насильницької смерті.
Обставини трагедії з’ясовуються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter