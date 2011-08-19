Матір намагалася продати свою дитину за 3 тисячі доларів

Черкаси. 19 серпня. УНІАН. У Черкаській області затримано 25-річну жінку, яка намагалася продати свою трирічну дівчинку. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

До правоохоронців надійшла інформація про те, що в одному з районів області 25-річна жінка намагається продати свою трирічну доньку. Жінка запросила за дівчинку 5 тисяч доларів, але довго торгуватись не стала – віддала першому-ліпшому покупцеві, навіть не поцікавившись хто він і для чого йому такий «товар», за 3 тисячі доларів. Жінка взяла за дитину перший внесок і пообіцяла привести доньку до обласного центру. Горе-матір було затримано в Черкасах із дитиною.

Свій вчинок жінка пояснила нестачею грошей. Правоохоронці з’ясували, що затримана вела асоціальний спосіб життя, часто випивала, належної уваги дитині не приділяла. Дитина зараз знаходиться в Черкаському притулку для дітей.

Ведеться слідство. Вирішується питання щодо позбавлення цієї особи батьківських прав та порушення стосовно неї кримінальної справи за ч.2 ст. 149 ККУ (Торгівля людьми, або інша незаконна угода щодо передачі людини), яка передбачає покарання позбавленням волі на строк від 5 до 12 років.