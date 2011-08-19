Завідуючу дитсадка впіймали на хабарі

Луганськ. 19 серпня. УНІАН. В одному із міст Луганської області на хабарі затримано завідуючу дитячим комунальним закладом. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю МВС України.

За повідомленням правоохоронців, щоб взяти сина потерпілої в дитсадок, завідуюча вимагала 1 тис. грн. «подяки». Під час передачі хабара правоохоронці затримали завідуючу дитячого комунального закладу.

Прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 «Одержання хабара» КК України.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Слідство у справі триває.