В Івано-Франківську міліція вилучила 5 т «паленого» алкоголю

Київ. 19 серпня. УНІАН. В Івано-Франківську у цьому році міліція вилучила понад 5 т фальсифікованих алкогольних напоїв. Про це повідомив на сесії Івано-Франківської міськради заступник начальника Івано-Франківського міськвідділу міліції Андрій Прусак.



«У 2011 році виявлено 49 фактів реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, вилучено понад 5 т рідини», - сказав він.



За словами А.Прусака, порушено 7 кримінальних справ за ч. 204 «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» Кримінального кодексу.



За розпиття спиртних напоїв і перебування в громадських місцях у нетверезому стані до адмінвідповідальності притягнуто 1597 громадян, накладено штрафів на 22 тис. грн.

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