У Києві обстріляли автомобіль одного з керівників телеканалу ТВі

Київ. 22 серпня. УНІАН. Працівники столичної міліції проводять дослідчу перевірку за фактом обстрілу сьогодні ввечері автомобіля заступника директора з виробництва телеканалу ТВі Катерини ЄРМОЛОВИЧ.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у м. Києві, інформація про пригоду надійшла до правоохоронців о 17.04 і вже через 6 хвилин в місті було введено спеціальний план «Перехоплення».

За даними ЦГЗ, наразі встановлено, що співробітник телекомпанії вийшла з офісу, який розташовано в Голосіївському районі на вулиці Гайдара, 50, і, підійшовши до власного автомобіля, виявила, що бокове скло з боку водія розбито. Крім того, невідомий чоловік поінформував власницю, що начебто бачив, як з автомобіля БМВ 5-ї моделі по її транспортному засобу було здійснено постріли.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна та експертна група, однак ні гільзи, ні кулі поки що не виявлено. У зв’язку з цим, зазначили у столичному главку міліції, говорити про те, яка була застосована зброя (бойова, пневматична або травматична) поки рано. Також розшукується чоловік, який начебто був свідком пригоди.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 серпня, прес-служба ТВі розповсюдила повідомлення, що під офісом телеканалу було обстріляно автомобіль директора з виробництва К.ЄРМОЛОВИЧ.

Сама К.ЄРМОЛОВИЧ незадовго до цього вийшла з автомобіля.

«За свідченнями очевидців, постріли були здійснені з автомобіля БМВ-5 чорного кольору», - йдеться у повідомленні.

Телеканал звернувся до правоохоронних органів щодо розслідування цього інциденту.