У Донецькій області шкільний сторож зґвалтував і вбив двох сестер

Донецьк. 22 серпня. УНІАН. У Донецькій області за підозрою в згвалтуванні та вбивстві двох малолітніх дівчаток затримано 30-річного чоловіка.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, тіла сестер 6 і 7 років були виявлені в очереті біля села Орловка Ясинуватського району Донецької області 21 серпня.

В результаті оперативно-розшукових заходів міліція затримала підозрюваного – 30-річного чоловіка, який працює шкільним сторожем. Він зізнався, що згвалтував і убив дівчаток. Затриманий раніше двічі судимий - за грабіж і крадіжку.

За фактом скоєного злочину порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України («Умисне вбивство, пов`язане зі згвалтуванням»).

Ведеться слідство.