Прес-конференція на тему «Охорона громадського порядку під час святкування 20-ї річниці Незалежності України»

25 серпня, о 16.00, у Міністерстві внутрішніх справ України (Київ, вул. Богомольця, 10) відбудеться прес-конференція на тему: «Охорона громадського порядку під час святкування 20-ї річниці Незалежності України» за участю начальника Головного штабу МВС України Анатолія Лазарєва, начальника Департаменту охорони громадського порядку МВС України Віктора Ратушняка, заступника начальника УДАІ МВС України Володимира Резнікова, начальника Управління зв’язків із громадськістю МВС України Вікторії Кушнір. Акредитація за тел.: 254-96-32, 254-75-50, 256-17-92, 254-73-87. Акредитація проводиться до 15.00 25 серпня 2011 року.





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