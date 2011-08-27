МВС перевірило і встановило: міліціонер застосував газ правомірно

Київ. 27 серпня. УНІАН. За дорученням МВС керівництвом ГУМВС України в м. Києві було проведено службову перевірку, за результатами якої дії працівника спецпідрозділу „Беркут”, що застосував засіб індивідуального захисту «Кобра-1», були визнані правомірними.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

24 серпня цього року під час святкування 20-ї річниці Незалежності України у м. Києві стався інцидент між учасниками масових заходів, проведення яких було обмежено судом, та працівниками міліції.

На прес-конференції, що відбулася 25 серпня у Міністерстві внутрішніх справ України, начальник Головного штабу відомства Анатолій ЛАЗАРЕВ, відповідаючи на запитання журналістів про застосування засобів дратівливої дії, поінформував про те, що перед заступанням на службу по охороні громадського порядку особовому складу «…не роздавалися балончики з газом, шумові гранати і гранати дратівливої дії…» (маються на увазі спеціальні засоби використання яких передбачається при групових порушеннях громадського порядку – «Терен-6», «Терен-7Е»), а також не застосовувалася спецтехніка, використання якої передбачається при локалізації та припиненні масових безпорядків та групових порушень громадського порядку.

У повідомленні Управління зв’язків з громадськістю зазначається,що „крім того, в ході прес-конференції не заперечувалося, що працівники міліції були екіпіровані засобами індивідуального захисту та активної оборони, до яких відноситься, зокрема, й спецзасіб «Кобра-1», який і було застосовано працівником міліції”.

Під час прес-конференції було наголошено: «Ми перевіряємо факт, не кажемо, що цього не було. Проводиться службова перевірка».

"Повідомляємо, що за дорученням МВС керівництвом ГУМВС України в м. Києві було проведено службову перевірку. Під час її проведення встановлено, що працівник спецпідрозділу «Беркут» ГУМВС України в Київській області в обстановці, що склалася, на підставі п. 1 і п. 2 ст. 14 (Застосування спеціальних засобів) Закону України «Про міліцію» («…для самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу … здоров’ю» та «для припинення … групових порушень громадського порядку»), самостійно прийняв рішення про застосування засобу індивідуального захисту «Кобра-1», яким оснащені всі працівники органів внутрішніх справ під час несення ними служби по охороні громадського порядку.

За результатами службової перевірки, у тому числі з використанням наявних відеоматеріалів, дії працівника міліції у вказаній ситуації були визнані правомірними, тобто такими, що відповідають вимогам чинного законодавства", - інформує УЗГ МВС України.



Як повідомляв УНІАН, 24 серпня прес-служба партії «Батьківщина» заявила, що у центрі Києва десятки учасників пішої ходи прихильників опозиції отримали травми внаслідок застосування бійцями спецпідрозділу міліції «Беркут» сльозогінного газу.

25 серпня у столичній міліції підтвердили, що під час спроби прихильників опозиції прорвати міліцейський кордон, хтось із бійців «Беркуту» застосував «якусь аерозоль».

У свою чергу начальник Головного штабу МВС України Анатолій ЛАЗАРЄВ на прес-конференції наголосив, що проводиться перевірка цього випадку.

