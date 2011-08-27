В аеропорту Сімферополя арештували російського журналіста

12:58, 27 серпня 2011
Кримінал
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Мав документи по "газовій справі" - ЗМІ

Київ. 27 серпня. УНІАН. У п’ятницю, 26 серпня, в аеропорту Сімферополя охоронці зняли з рейсу ЮМ-280 "Сімферополь-Москва" відомого російського журналіста, що співпрацює з урядовими виданнями.

Причин затримання йому ніхто не пояснив.

Журналіст супроводжував групу чиновників з Білого Дому, які курирували переговори по газу між Росією і Україною. У зв'язку з цим вибухнув гучний міжнародний скандал.

Як стверджують очевидці, охорона зняла журналіста прямо з рейсу близько 18:00 вечора, при тому, що квиток бізнес-класу був вже їм куплений.

У всіх на очах охоронці викрутили руки журналістові і відвели в невідомому напрямку, так і не давши вилетіти в Москву.

З'ясувалося, що журналіст супроводжував чиновників з уряду РФ, які курирували переговори по газу між Росією і Україною.

У російського журналіста при собі, за чутками, виявилися важливі документи, які були передані йому його українськими колегами.

За неофіційною інформацією, ці папери стосувалися кримінальної справи стосовно Юлії Тимошенко, а саме - певних аспектів газового контракту, укладеного взимку 2009 року.

У документах пояснювалися причини підписання контракту, а також певні мотиви в поведінці Юлії Тимошенко.

Як стало відомо, ці документи призначалися як для передачі в ЗМІ, так і для ознайомлення в уряді РФ.

Не виключено, що вони могли бути використані в подальшому і як висунення додаткових звинувачень проти Юлії Тимошенко.

Відомо, що представники російської влади пробують через МЗС Росії домогтися звільнення незаконно затриманого журналіста.

ТСН

 

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