Міліція відпустила двох учасників "незалежної" акції

Київ. 30 серпня. УНІАН. Міліція в понеділок звільнила 2 учасників організованих опозицією на День незалежності 24 серпня заходів у Києві, яких було затримано за підозрою в хуліганських діях.

Про це "Українським новинам" повідомила начальник прес-служби Міністерства внутрішніх справ Вікторія Кушнір.

Зазначені підозрювані були затримані 26 серпня і відпущені після закінчення 72 годин відповідно до Кримінально-процесуального кодексу.

Станом на вечір 29 серпня, як зазначила Кушнір, затриманих у рамках розслідування справи за фактом хуліганства на День незалежності немає.

При цьому, з її слів, слідчі дії тривають.

За даними МВС, порушникам загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років, адже вони порушили громадський порядок, проявляючи неповагу до суспільства, висловлюючи некоректні гасла, заклики до невиконання вимог суду, а також чинячи опір представникам влади, які охороняли громадський порядок.

Як відомо, 24 серпня в парку Шевченка в Києві відбувався мітинг, у якому взяли участь близько 3 тис. осіб, після чого вони почали піший хід по вул. Володимирській у центр міста, однак міліція загородила дорогу, зокрема міліцейськими машинами й автобусами.

Виникла бійка, внаслідок якої 6 співробітників міліції отримали травми.

25 серпня київська міліція порушила справу за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу (хуліганство) за фактом безпорядків під час організованих опозицією заходів у Києві в День незалежності 24 серпня.