Через вибух газу в Ужгороді порушено справу

Ужгород. 30 серпня. УНІАН. За фактом вибуху газу в Ужгороді прокуратура Закарпатської області порушила кримінальну справу. Про це УНІАН повідомив заступник прокурора Закарпатської області Іван Русин.

За його словами, кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві).

«У зв’язку зі створенням загрози загибелі людей та спричиненням шкоди здоров`ю потерпілих було порушено кримінальну справу. Дана стаття передбачає обмеження волі на строк до п’яти років чи позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певним видом діяльності впродовж трьох років», - уточнив І.Русин.

Заступник прокурора також повідомив, що працівники прокуратури нікого на допити не викликали, адже слідчі дії щойно розпочалися.

За його словами, спочатку потрібно отримати висновки експертів та встановити причини аварії.