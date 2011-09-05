У Дніпропетровську посадовець попався на хабарі

Дніпропетровськ. 5 вересня. УНІАН. У Дніпропетровську начальника однієї із служб публічного акціонерного товариства затримано на хабарі. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Зловмисник вимагав та отримав 205 тис. грн хабара від заступника директора одного із приватних підприємств за безперешкодне прийняття важливих для бізнесу останнього рішень, пов`язаних з комплексом технічних робіт.

За цим фактом прокуратура області порушила кримінальну справу за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (Одержання хабара).

Відповідно до санкції вказаної статті зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.