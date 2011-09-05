На Тернопільщині митники затримали контрабандну партію спирту

Тернопіль. 5 вересня. УНІАН. У Тернопільській області митники затримали 16 тис. декалітрів етилового спирту вищої очистки вартістю 946 тис. грн.

Як повідомила УНІАН головний інспектор по зв’язках з громадськістю Тернопільської митниці Катерина КРИСОВАТА, з метою незаконного переміщення через митний кордон України зазначеної партії товару митниці було подано неправдиві документи. Проте митники з’ясували, що підприємство - отримувач спирту в митних органах як учасник зовнішньоекономічної діяльності не зареєстроване та операцій з імпорту спирту не здійснювало.

Спирт було вилучено.

За фактом контрабанди Тернопільською митницею порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України (контрабанда).