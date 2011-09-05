У Луганську підприємець замовив убивство чиновника міськради

Київ. 5 вересня. УНІАН. Співробітники управління кримінального розшуку УМВС України в Луганській області затримали одного з підприємців, який замовив убивство чиновника Луганської міської ради.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, все почалося з того, що в липні цього року в поле зору оперативників потрапив 35-річний раніше судимий мешканець міста Луганська, який за допомогою «джентльменів удачі» шукав людину з числа раніше судимих на роль спільника у скоєнні замовного вбивства.

«Перед нами стояло завдання, - коментує начальник відділу УКР УМВС України в Луганській області капітан міліції Дмитро Івушкін, - встановити, у першу чергу, того, від кого надійшло замовлення на такий ризиковий злочин. У ході оперативних заходів нам вдалося вийти на замовника. Ним виявився 53-річний приватний підприємець, який проживає в обласному центрі. Поступово була отримана інформація й про потерпілого - майбутню жертву замовного вбивства. Об'єктом злочинного зазіхання виявився начальник одного з управлінь Луганської міської ради, який за своїми функціональними обов'язками вирішував питання, пов'язані з регулюванням земельних відносин. Як було встановлено, цього літа один із підприємців зненавидів даного високопоставленого чиновника за те, що той не дозволив йому незаконно орендувати під магазин земельну ділянку на території Жовтневого району».

Міліції вдалося вислідити й затримати злочинців під час обговорення плану вбивства. В ході затримання було вилучено грошові кошти, які були частиною гонорару за вбивство, а також пістолет Макарова.

Наразі за цим фактом слідчим відділом Артемівського райвідділу ЛМУ УМВС України в Луганській області порушено кримінальну справу за п.11 ст.15 (замах на злочин), ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

Замовника заарештовано.