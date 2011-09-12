Водну підстанцію злодії розібрали на металобрухт

Київ. 12 вересня. УНІАН. На Івано-Франківщині місцеві жителі розукомлектували на металобрухт механізм для подачі та підігріву води водної підстанції комунального підприємства області внаслідок чого водну підстанцію було виведено з ладу.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, у Калуському районі на Івано-Франківщині розпочато розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно п’ятьох місцевих жителів, які заподіяли чималих збитків комунальному підприємству. Протягом літнього періоду підстанція, що постачає та нагріває воду, тимчасово не працювала - цим і скористалися зловмисники. Крадії проникали у приміщення підстанції, де була відсутня охорона, зрізали мідний та алюмінієвий кабелі, які здавали на металобрухт.

Таким чином злодії розукомплектували механізм, пристосований для подачі та нагріву води, а водну підстанцію було виведено з ладу.

За попередніми підрахунками, сума заподіяних злочинами збитків внаслідок крадіжок сягає 34 тисяч гривень.

Трьох фігурантів кримінальної справи заарештовано, а двом обрано міру запобіжного заходу - підписка про невиїзд.

Затримані особи притягуються до кримінальної відповідальності за ознаками злочинів, передбачених ч.3 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Учасникам злочинної оборудки «світить» покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років, - інформує УЗГ.