На Дніпропетровщині за підвищені тарифи на воду порушили справу
Споживачі переплатили 1,5 млн. грн.
Дніпропетровська область. 13 вересня. УНІАН. На Дніпропетровщині порушено кримінальну справу відносно службових осіб ТзОВ, які безпідставно завищили тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення споживачам обласного центру.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами сектору ДСБЕЗ Жовтневого райвідділу Дніпропетровського міськуправління внутрішніх справ прокуратурою Жовтневого району міста Дніпропетровська порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України (зловживання повноваженнями службовою особою) відносно службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю.
Вони в минулому році безпідставно завищили тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення споживачам вказаного міста, унаслідок чого з останніх було незаконно стягнуто 1,5 млн. грн.