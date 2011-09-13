На Дніпропетровщині за підвищені тарифи на воду порушили справу

Дніпропетровська область. 13 вересня. УНІАН. На Дніпропетровщині порушено кримінальну справу відносно службових осіб ТзОВ, які безпідставно завищили тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення споживачам обласного центру.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами сектору ДСБЕЗ Жовтневого райвідділу Дніпропетровського міськуправління внутрішніх справ прокуратурою Жовтневого району міста Дніпропетровська порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України (зловживання повноваженнями службовою особою) відносно службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю.

Вони в минулому році безпідставно завищили тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення споживачам вказаного міста, унаслідок чого з останніх було незаконно стягнуто 1,5 млн. грн.