П’яний мисливець випадково вистрелив собі в голову

Київ. 13 вересня. УНІАН. У Полтавській області чоловік, який у нетверезому стані перебував на полюванні, випадково вистрілив собі в голову.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 9 вересня до приймального відділення Кобеляцької центральної районної лікарні з тілесними ушкодженнями у вигляді вогнепального поранення правої нижньої частини голови був доставлений 44-річний мешканець міста Дніпродзержинська.

Напередодні трагедії чоловік приїхав в Кобеляцький район Полтавської області до свого товариша на полювання. Після розпиття спиртних напоїв чоловік, внаслідок власної необережності, з власної рушниці ТОЗ-63, 16-го калібру, скоїв постріл собі в голову.

Наразі стан здоров’я чоловіка тяжкий. Його життя виборюють медики. Рушниця вилучена. Міліція проводить перевірку за даним фактом.