Звільнений робітник погрожував підірвати підприємство де працював

Київ. 13 вересня. УНІАН. На Вінниччині працівники міліції та УСБУ у ході спільних оперативно-розшукових заходів затримали 34-річного жителя м. Бершадь за підозрою у вимаганні та намірі влаштувати вибух на одній з районних приватних фірм з виробництва будівельних матеріалів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 10 вересня на території підприємства охоронник виявив підозрілий предмет, схожий на вибуховий пристрій. На місце прибули слідчо-оперативні групи міліції та СБУ, вибухо-технічна служба НДЕКЦ.

За попередніми висновками експертів, саморобний вибуховий пристрій був виготовлений з пороху, годинника та елементів живлення. Вибухотехніки знешкодили виявлений небезпечний предмет з допомогою гідродинамічної гармати.

Вжитими оперативними заходами правоохоронці встановили особу підозрюваного та наступного дня затримали чоловіка на його присадибній ділянці. 34-річний місцевий житель, раніше мав проблеми з законом – за скоєння розбою був засуджений до 7 років позбавлення волі.

Як інформує УЗГ, за попередніми даними розслідування, зловмисник раніше працював на вказаному підприємстві та вирішив помститися його керівнику за звільнення та невиплату заробітної плати. Напередодні виявлення вибухівки протягом трьох діб директор фірми отримав від невідомої особи кілька смс-повідомлень з вимогою сплатити йому 10 тисяч євро. У разі відмови невідомий погрожував вчинити вибух на підприємстві.

За фактом вимагання з погрозою знищення майна потерпілого відповідно до ч.1 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України слідчим відділом Бершадського РВ порушено кримінальну справу.