В Одесі молодь, яка поверталася з дискотеки, затримала грабіжника

Київ. 13 вересня. УНІАН. В Одесі троє молодих людей, які поверталися з нічного клубу, допомогли затримати чоловіка, який скоїв напад на подружжя іноземців.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, подружжя іноземців, які мешкають в Одесі і мають вид на проживання в Україні, вранці збиралося на ринок, де вони займаються підприємницькою діяльністю.

Коли близько п'ятої години ранку чоловік і жінка вийшли з квартири, на них напав невідомий. Він направив на чоловіка електрошокер, став його бити руками і ногами, після чого вирвав з рук сумку з документами і ключами, з кишені потерпілого забрав гроші в сумі 1300 гривень та втік. Жінка побігла за нападником з криками про допомогу.

У цей час у дворі знаходилися два хлопці і дівчина, які поверталися з нічного клубу. Почувши жіночі крики про допомогу і побачивши чоловіка, що тікає, молоді люди кинулися за ним. Тільки пробігши через три двори, вони наздогнали чоловіка і тримали його, поки не під'їхав патрульний екіпаж.

«Ми сиділи на лавочці, збиралися розходитися після дискотеки, - розповідає 22-річний моряк Олексій Юдін. - Бігла китаянка, кричала: «Допоможіть, мафія!». Ми побачили чоловіка, що спочатку проходив швидким кроком, а потім побіг, і пустилися в гонитву. Забігли в один двір, там його немає, у другій - ні, в третьому побачили, що вибігає».

Друг Олексія, Святослав Молдован, сказав, що кинутися в погоню за злочинцем було просто першою реакцією, про небезпеку він у цей момент не думав, хоча зловмисник був помітно крупніше й сильніше за хлопців.

Зловмисник вчинив опір хлопцям, але вони змогли його зупинити, хоча той був фізично сильнішим за них.

У той час, як молоді люди наздоганяли злочинця, 17-річна Катерина Шеколенко теж не розгубилася. Дівчина кинулася надавати першу медичну допомогу потерпілому.

«Я пішла в магазин, купила води, серветки, почала промивати рани, дивитися, чи не зламані щелепу й ребра ...», - розповідає Катя. Незважаючи на те, що її майбутня професія пов'язана зовсім не з медициною, а з ресторанним бізнесом, дівчина в одну мить згадала всі ті навички, які придбала в технікумі на спеціалізованих заняттях з надання першої допомоги. Так само в її пам'яті спливли всі англійські слова, які вона колись вчила і Катя змогла спілкуватися з потерпілим.

Співробітники Київського райвідділу міліції затримали підозрюваного у скоєнні нападу на двох іноземців.

Відносно затриманого порушено кримінальну справу Ведеться слідство.

«Співробітники міліції висловлюють подяку небайдужим громадянам які, не думаючи про власну безпеку, змогли затримати злочинця і надати допомогу потерпілому», - йдеться у повідомленні УЗГ.