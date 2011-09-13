УМВС міста Дніпропетровська очолив Петро Чистяков

17:06, 13 вересня 2011
Кримінал
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52-річний полковник міліції

Дніпропетровськ. 13 вересня. УНІАН.  Наказом Міністра внутрішніх справ України начальником управління МВС міста Дніпропетровська 9 вересня  призначено полковника міліції Петра ЧИСТЯКОВА.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

52-річний П.ЧИСТЯКОВ в органах внутрішніх справ працює з квітня 1983 р. До призначення займав посаду заступника начальника управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС  в Дніпропетровській області.

Полковник міліції Анатолій КРИВОБОК, який до теперішнього часу був начальником Дніпропетровського міського управління міліції, призначений начальником відділу управління карного розшуку ГУМВС в Дніпропетровській області.
 

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