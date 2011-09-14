У Севастополі у матроса, який заснув на службі, вкрали автомат

Сімферополь. 14 вересня. УНІАН. У Севастополі порушено кримінальну справу за фактом зникнення автомата у матроса термінової служби під час охорони військового містечка.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар військової прокуратури Військово-морських сил України Ольга КОРОБКО.

Військова частина, розташована в Севастополі, була залучена до навчань. Матрос одержав автомат АКС-74У і як патрульний приступив до несення служби з охорони містечка.

Під ранок 13 вересня він заснув, у цей момент зброю викрали. Офіцер виявив зникнення автомату. До частини виїхала слідча група військової прокуратури Севастопольського гарнізону. Зброю знайшли.

Кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 413 Кримінального кодексу України (втрата ввіреної для службового користування зброї в результаті порушення правил її зберігання).

Матрос перебуває під наглядом командування Севастопольського зонального відділу Військової служби правопорядку.

